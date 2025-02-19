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На нафтовому танкері Seajewel в італійському порту Савона пролунали вибухи — це судно пов’язують з «тіньовим флотом» рф

На нафтовому танкері Seajewel в італійському порту Савона пролунали вибухи — це судно пов’язують з «тіньовим флотом» рф

Екіпаж повідомив про два потужні вибухи, через які танкер отримав пошкодження корпусу нижче ватерлінії. Металеві листи по краях отвору були увігнуті всередину — це може свідчити про те, що вибухи спричинили два пристрої, закладені поза корпусом.

Раніше «УП» повідомляла, що у 2024 році цей танкер помітили під час розвантаження в румунському порту Констанца, а звідти він попрямував до російського Новоросійська для перевантаження.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52390

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