Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:08
Просмотров: 27

На окупованому Донбасі запустять вантажний поїзд з посиленим захистом

На окупованому Донбасі запустять вантажний поїзд з посиленим захистом

росія намагається відновити залізничне сполучення на окупованих територіях, адаптуючи його до умов війни. Окупанти зібрали поїзд із "посиленою системою захисту", включено з окремою секцією з обладнанням для протидії БПЛА.

"В Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу зібрали спеціально підготовлений поїзд із "посиленою системою захисту", – повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"До складу включено окрему секцію з обладнанням для протидії БПЛА, додатково укріплено кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрито металевими листами", – розповів він.

У російському міністерстві пояснюють це необхідністю "забезпечення безпеки локомотивних бригад та збереження вантажів" на ділянці Волноваха-Мелітополь.

"Фактично йдеться про спробу налагодити рух залізницею в зоні постійної небезпеки, де навіть цивільна інфраструктура вимушено переводиться у напіввійськовий режим", - прокоментував Андрющенко.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МЗС призвал страны Африки остановить вербовку молодежи россией на войну против Украины
Сегодня 07:15    14
В 7 разів впали парникові викиди від енергетичних об'єктів з 1990 року
Сегодня 07:04    44
Окупанти розпродають землі на Ай-Петрі
Сегодня 06:58    51
БЕБ - незаконна автозаправка
Сегодня 06:51    47
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:42    74
росія сказала «ні» Різдвяному перемир’ю: москва знову обрала затягування війни замість миру
Сегодня 06:35    83
В Міненерго розповіли, скільки в середньому споживачів щодня не мають світла через обстріли рф
Сегодня 06:28    80
РОВ меняют тактику ударов по объектам ОПК Украины
Сегодня 06:21    75
1956 рік. США обіцяють підтримку поневоленим росіянами народам Східної Європи (ФОТО)
Сегодня 06:17    77
рф наростила угруповання до 710 тис. осіб для ведення стратегічної наступальної операції, - Сирський
Сегодня 06:10    91
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 