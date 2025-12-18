На окупованому Донбасі запустять вантажний поїзд з посиленим захистом

росія намагається відновити залізничне сполучення на окупованих територіях, адаптуючи його до умов війни. Окупанти зібрали поїзд із "посиленою системою захисту", включено з окремою секцією з обладнанням для протидії БПЛА.

"В Мелітополі в депо за участі російського Мінтрансу зібрали спеціально підготовлений поїзд із "посиленою системою захисту", – повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"До складу включено окрему секцію з обладнанням для протидії БПЛА, додатково укріплено кабіни машиністів і паливні баки, а ходову частину локомотива прикрито металевими листами", – розповів він.

У російському міністерстві пояснюють це необхідністю "забезпечення безпеки локомотивних бригад та збереження вантажів" на ділянці Волноваха-Мелітополь.

"Фактично йдеться про спробу налагодити рух залізницею в зоні постійної небезпеки, де навіть цивільна інфраструктура вимушено переводиться у напіввійськовий режим", - прокоментував Андрющенко.

Джерело: epravda.com.ua

