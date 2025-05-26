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На перемовинах у Стамбулі російська делегація вдалася до цинізму й погроз

На перемовинах у Стамбулі російська делегація вдалася до цинізму й погроз

Зокрема говорили, що війна в Україні «їм болить, бо росіяни вбивають росіян», розповів член української делегації Сергій Кислиця.

«На якомусь етапі голова російської делегації [Володимир Мединський] каже українській делегації: «Ну, ви знаєте, по суті, війна ця, коли руські вбивають руських з певними нюансами». Тобто, розумієте, по суті, та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть: ти не українець, ти росіянин», — заявив Кислиця.

Під час перемовин в Туреччині росіяни вимагали віддати їм чотири українські області та обіцяли «завтра вимагати шість чи вісім». Він також підтвердив, що росіяни казали, що члени української делегації можуть втратити «ще більше родичів» на війні.

Джерело: https://t.me/babel/68612

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