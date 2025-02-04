На пляжах Анапы после выброса мазута обнаружили вызывающее рак вещество с концентрацией на 2150% выше нормы

В грунте с побережья Анапы, который собрали и очистили от крупных фракций вылившегося с танкеров «Волгонефть» мазута, обнаружена сверхконцентрация опасного химического вещества — бензапирена. Об этом рассказал научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По его словам, исследование провели сотрудники НИПИ и Всероссийского общества охраны природы. Результаты анализа собранного грунта говорят о том, что предельно допустимая концентрация токсичного вещества в нем превышена в 22,5 раза.

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Джерело: https://t.me/gulagru/74376

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