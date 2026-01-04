На примере Венесуэлы теперь все видят, как должна была развиваться путинская "СВО" в идеальном для него сценарии

Но Украина - не Венесуэла, а россия - не Америка.

1. Венесуэльская ПВО, одна из наиболее эшелонированных в Латинской Америке (см. анализ Машовца), (https://t.me/zvizdecmanhustu/3168) не просто не смогла закрыть небо - она в принципе отсутствовала как класс. Chinook свободно летали (https://t.me/arrowsmap/10498) над Каракасом.

Украинская ПВО смогла прикрыть основные критические объекты, сбила более десятка российских бортов в первый же день - и главное, остановила высадку в Гостомеле, откуда планировался марш-бросок на Киев. Это стало ключом к провалу дальнейшего российского наступления на столицу.

2. Американские удары - массированные, но точные - обошлись без значительных жертв среди мирных жителей. Даже при том, что вертолёты наносили удары НАРами в самом Каракасе, (https://t.me/arrowsmap/10509) жертвы среди гражданских минимальны.

Неточность российских ракет и неизбирательность целей российским военным руководством привели к гибели 352 мирных жителей, (https://www.reuters.com/world/europe/russias-invasion-ukraine-kills-352-civilians-including-14-children-2022-02-27/) включая 14 детей, уже к четвёртому дню войны. российские методы ведения войны шокировали весь мир.

3. Мадуро был захвачен в первые часы операции (по некоторым версиям, озвученным Sky News, (https://news.sky.com/story/venezuela-latest-explosions-heard-in-capital-of-caracas-13489831?postid=10786063#liveblog-body) Мадуро заранее договорился с США о сдаче в их руки).

Зеленский не сбежал, не сдал, не попал в руки россии, не погиб - это стало ключом к сохранению управляемости государства в первые самые критические дни войны.

4. Американцам не понадобились даже танки и другой сухопутный компонент. Ограничились высадкой десанта для захвата Мадуро.

россии не помогли ни танки, ни весь остальной сухопутный компонент.

5. Самый важный пункт, который следует из пункта 4.

Целью американской операции был сам Мадуро, а не "демилитаризация", "денацификация" и всё остальное. Это значительно упростило американцам решение задачи. А почему такая простая цель? Потому что:

1. Американцам не нужно подавлять народ и навязывать Венесуэле своих марионеток. Свержение Мадуро позволит Венесуэле (в идеальном сценарии, конечно) провести свободные выборы без фальсификаций при участии лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

2. Американцы не претендуют на территории Венесуэлы, они ничего не захватывают, не аннексируют, не проводят "референдумы".

Целью россии было не просто свержение Зеленского - ей нужно было навязать марионеточный режим в том или ином виде - реставрировать Януковича или поставить Медведчука.

Это невозможно без подавления народа, ведь на свободных выборах украинцы в жизни бы не проголосовали за Януковича или Медведчука - а потому понадобились танки, ФСБ, Росгвардия и всё остальное - именно чтобы подавить население. Чем сложнее твои цели, тем сложнее выполнение. россия поставила нерешаемую задачу и не справилась.

Пока это всё предварительные выводы, следим за развитием событий.

Самым лучшим сценарием для Венесуэлы действительно стало бы проведение свободных выборов после ареста Мадуро.

Посмотрим, как поведут себя последователи Мадуро - в частности, вице-президент Делси Родригес - согласятся ли на свободные выборы или попробуют повоевать.

Для народа Венесуэлы было бы лучше, чтобы режим сложил оружие и свободные выборы поскорее состоялись.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/19639

