На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники поцілили в авто окупантів (ВІДЕО)

Відділ прикордонної служби «Чернівці» Тип С продовжує виконувати завдання з відсічі ворожої агресії на Північно-Слобожанському напрямку.

Днями екіпажі добрих дронів зафіксували автомобіль окупантів, який ті намагалися замаскувати спеціальною сіткою.

Прикордонники без роздумів знищили техніку, поповнивши свою чималу скарбничку ще однією ціллю.

Хочеш робити так само? Приєднуйся до професійної команди Чернівецького прикордонного загону.

Деталі та умови за телефоном відділу рекрутингу: 097 633 03 07.

Джерело: dpsu.gov.ua

