Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 68

На росії створили фейкові організації, щоб підмінити МКЧХ

На росії створили фейкові організації, щоб підмінити МКЧХ

Фейкові організації, створені російськими спецслужбами, імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених. Цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців.

На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно вкористовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні.

Саме тому, родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів і в жодному випадку не йняти віри до кишенькових структур російських спецслужб. Незалежно від їхньої назви та декларованих задач.

Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана прости України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка наводила російські удари на прифронтову Костянтинівку
Сегодня 10:28    50
РОВ продолжают внедрять ГШГ-7,62 для борьбы с дронами
Сегодня 10:15    63
російські кіберзлочинці атакували мережі НАТО і ЄС, щоб викрасти дані про постачання зброї Україні
Сегодня 09:51    65
росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї
Сегодня 09:04    78
"Блатниє”, “мужикі”, “козли”, “пєтухі” ― офіцерів армії рф вчать правил поводження з тюремним контингентом
Сегодня 08:33    115
Більшість громадян ЄС підтримують допомогу Україні і вважають напад рф на Україну загрозою для блоку — Євробарометр
Сегодня 08:18    95
На ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури
Сегодня 08:14    84
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:09    82
Оперативна інформація станом на 08.00 29.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    96
Брехня: «ЗСУ не вистачає ракет до американських систем ППО Patriot»
Сегодня 08:04    67
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 