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На східному напрямку Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн

На східному напрямку Сили оборони знищили російський ЗРК Бук-М1 вартістю $10 млн

На одному із ключових напрямків Сили оборони України знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1". Його вартість становиться близько $10 млн

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Українські розвідники з бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили разом з боєкомплектом під час переміщення російський багатофункціональний ЗРК середньої дальності "Бук-М1".

"Цей "феєрверк" від детонації БК – наслідок точного влучання в сучасний ЗРК російської армії", - йдеться у дописі.

Довідка. ЗРК "Бук-М1" – один із ключових засобів ППО противника. Орієнтовна вартість багатофункціонального ЗРК середньої дальності "Бук-М1" близько $10 млн.

Джерело: espreso.tv

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