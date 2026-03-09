Надзвичайне
09.03.2026 16:28
На Східному напрямку загинув командир бригади тактичної авіації, льотчик Олександр Довгач

Сьогодні на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Полковник Олександр Довгач очолював 39-ту бригаду тактичної авіації.

«Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя. Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. З перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів», – йдеться в повідомленні.

Олександр Довгач брав участь у бойових діях на Київщині, Харківщині, Херсонщині та в районі острова Зміїний, здійснив сотні бойових вильотів.

Під час виконання завдань уражав пункти управління, техніку та засоби зв’язку противника, а також забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі безпілотники та ракети.

9 березня 2026 року на Східному напрямку Олександр Довгач загинув під час виконання бойового завдання. Обставини його загибелі встановлюються.

