Надзвичайне
Сегодня 08:55
На територію Росії вивезли близько півсотні мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині

Про це повідомила (https://suspilne.media/sumy/1194510-pivsotnu-meskanciv-grabovskogo-na-sumsini-vivezli-do-rf-so-vidomo/) «Суспільному» староста села.

Це сталося у ніч на 20 грудня. Серед вивезених дітей не було.

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State повідомив, що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського, ситуація уточнюється.

За даними (https://t.me/kordonmedia/21020) «Кордон.Медіа», росіяни проникли в село та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації. У РФ жителі прикордонного села повинні будуть пройти «фільтраційні заходи».

Також видання пише, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським.

Мапа Deep State

Джерело: https://t.me/babel/78855

