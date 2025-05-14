На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували моніторинг соцмереж і дописів місцевих мешканців

Поліцаї відрапортували про збільшення кількості так званих «експертиз» дописів — аби «не допустити спекуляцій». Насправді — це полювання на всіх, хто не підтримує окупацію.

Будь-який «нелояльний» пост — це підстава для арешту або примусової фільтрації. Тому закликаємо до максимальної обережності в інформаційному просторі на ТОТ.

Водночас:

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6924

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