На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували моніторинг соцмереж і дописів місцевих мешканців
Поліцаї відрапортували про збільшення кількості так званих «експертиз» дописів — аби «не допустити спекуляцій». Насправді — це полювання на всіх, хто не підтримує окупацію.
Будь-який «нелояльний» пост — це підстава для арешту або примусової фільтрації. Тому закликаємо до максимальної обережності в інформаційному просторі на ТОТ.
Водночас:
Допомагай нищити ворога —
▪️ Долучайся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA
▪️ Передавай інформацію про окупантів і колаборантів https://t.me/official_sprotyv_bot
Разом — до перемоги!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6924