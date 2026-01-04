На ТОТ Донеччини масово скорочують енергетиків

Тисячі електромонтерів підстанцій, переведених у 2025 році до нової «Юго-Западной электросетевой компании», повідомили про повне звільнення з 1 березня 2026 року.

За даними ЦНС, окупаційна влада відмовляється від постійного персоналу на підстанціях і переходить на виїзні бригади. В умовах зношених мереж і постійних аварій це означає одне — довгі та масові відключення світла.

Під скорочення потрапляють досвідчені фахівці, переважно жінки передпенсійного віку, без альтернатив роботи. Економія робиться за рахунок критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8092

