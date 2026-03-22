На ТОТ Херсонщини дітям навʼязують альтернативну історію в рамках пропагандистського проєкту «знання. герої»

На тимчасово окупованій Херсонщині проходять уроки проєкту «знання. герої», де дітям розповідають про «переписану історію Новоросії» та закликають «залишатися тут і будувати майбутнє».

росія системно нав'язує жителям тимчасово окупованих територій фальсифіковану історію, яка виправдовує її анексію та руйнує українську ідентичність. Для цього окупанти створюють (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15708) нові підручники з альтернативної історії та нові проєкти.

Мета ворога — виростити покоління, яке не знає справжньої історії України, вірить у російську пропаганду та сприймає окупацію як норму. Фальсифікація історії — це інструмент геноциду, спрямований на знищення української нації.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17510

Новости портала «Весь Харьков»