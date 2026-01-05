Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:08
Просмотров: 56

На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу

На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу

Наприкінці року вчителям і працівникам садків замість виплат повідомили про скорочення, нові штатні розписи та порожній бюджет — попри публічні заяви про «економічну стабільність».

За даними ЦНС, протягом року школи й садки виживали за рахунок самих працівників і батьків: ремонти, канцелярія, побут і частина комуналки оплачувалися з власних кишень. Обіцяні доплати так і не з’явилися.

Дефіцит при цьому вибірковий: в інших сферах зберігають премії й «13-ті зарплати». Освіта — серед найнижчих пріоритетів. Додатково масово скорочують сторожів під виглядом «російських стандартів», готуючи контракти з приватною охороною, пов’язаною з наближеними структурами — значно дорожчою і корупційно ризиковою.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8093

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 07:46    1
Латвія передасть Україні ще понад 20 конфіскованих автівок
Сегодня 07:42    11
Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою
Сегодня 07:37    26
Мадуро пал, путин в уме
Сегодня 07:35    20
Карта масованої атаки по території України
Сегодня 07:32    36
5 січня 2019 року ПЦУ отримала Томос
Сегодня 07:25    33
Почему США в Венесуэле сделали ставку на вице-президента Делси Родригес
Сегодня 07:22    52
Гарячі «привіти» окупантам від бійців «Сталевого кордону» на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 07:15    51
Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці
Сегодня 07:02    81
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:00    76
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 