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На ТОТ — повернення до СРСР. Окупанти контролюють кожен гектар
росіяни створюють "моніторингові комісії", які стежитимуть, як фермери використовують землю.
Тепер саме комісія вирішуватиме, що кому засівати, і хто "неефективний".
▪️ Це — планова економіка замість ринку
▪️ Продукцію вилучають через фейкові “агрооператори” за заниженими цінами
▪️ Прибутки йдуть не людям — а гауляйтерам
Маєш інформацію про ці схеми чи учасників? Повідом: https://t.me/official_sprotyv_bot. Долучайся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6955