На ТОТ — повернення до СРСР. Окупанти контролюють кожен гектар

росіяни створюють "моніторингові комісії", які стежитимуть, як фермери використовують землю.

Тепер саме комісія вирішуватиме, що кому засівати, і хто "неефективний".

▪️ Це — планова економіка замість ринку

▪️ Продукцію вилучають через фейкові “агрооператори” за заниженими цінами

▪️ Прибутки йдуть не людям — а гауляйтерам

Маєш інформацію про ці схеми чи учасників? Повідом: https://t.me/official_sprotyv_bot. Долучайся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6955

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