На ТОТ з рф прибувають упорядники шкільних музеїв
На тимчасово окуповану Луганщину прибули російські "музейники" для створення пропагандистських осередків у школах.
За кремлівською політикою, ці музеї стануть центрами промивання мізків — де дітям розповідатимуть, що українці були "нацистами", а росіяни "визволителями".
Ці так звані шкільні музеї мають об’єднувати наративи про Другу світову війну та “СВО”, формуючи викривлене сприйняття історії в українських дітей.
Це — черговий елемент русифікації і знищення національної ідентичності.
Центр національного спротиву наголошує: мілітаризація освіти і пропаганда в школах — це воєнний злочин.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7445