На війні з окупантами загинув захисник з Харківської області
Виконуючи бойове завдання 2 лютого в районі населеного пункту Мар’їне Сумської області загинув уродженець селища Золочів Харківської області Олександр Гребіник.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Народився Олександр у 1983 році в Золочеві. До повномасштабного вторгнення був будівельником, працював на місцевому підприємстві, що виготовляє віконні блоки.
З 2023 року став на захист України. Під Синьківкою на Куп’янщині дістав важкі поранення, але повернувся на службу та продовжив боронити Україну на Сумщині.
У захисника залишилися мати, дружина та одинадцятирічний син.