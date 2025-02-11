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На війні з окупантами загинув захисник з Харківської області

На війні з окупантами загинув захисник з Харківської області

Виконуючи бойове завдання 2 лютого в районі населеного пункту Мар’їне Сумської області загинув уродженець селища Золочів Харківської області Олександр Гребіник.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Народився Олександр у 1983 році в Золочеві. До повномасштабного вторгнення був будівельником, працював на місцевому підприємстві, що виготовляє віконні блоки.

З 2023 року став на захист України. Під Синьківкою на Куп’янщині дістав важкі поранення, але повернувся на службу та продовжив боронити Україну на Сумщині.

У захисника залишилися мати, дружина та одинадцятирічний син.

Агентство Телевидения Новости

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