Сегодня 10:14
На Вінниччині прикордонники затримали на Дністрі нічного «плавця» (ВІДЕО)

Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетинання державного кордону. 34-річний місцевий житель вирішив випробувати свої сили в екстремальному «запливі» через Дністер, щоб дістатись берега сусідньої країни.

До свого марафону чоловік підготувався серйозно: одягнув гідрокостюм, прихопив ласти та обрав для старту темну пору доби. Розрахунок був простий – швидко подолати річку і опинитися в Молдові. Та дистанція запливу виявилася коротшою, ніж очікував «спортсмен». Прикордонники своєчасно виявили та затримали порушника. Чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності.

Джерело: dpsu.gov.ua

