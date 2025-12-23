На Україну летіли 635 БпЛА та 38 ракет: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки
У ніч на 23 грудня, починаючи з 18:00 22 грудня, рф завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:
635 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Крим; близько 400 із них – «шахеди»;3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська область);35 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» (райони пусків – Вологодська, Курська області).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:
587 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів;34 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К».
Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих цілей та уламків на восьми локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей, місця падіння уточнюються.