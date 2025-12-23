На Україну летіли 635 БпЛА та 38 ракет: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

У ніч на 23 грудня, починаючи з 18:00 22 грудня, рф завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

635 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда, Крим; близько 400 із них – «шахеди»;3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська область);35 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К» (райони пусків – Вологодська, Курська області).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів;34 крилаті ракети Х-101, «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих цілей та уламків на восьми локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей, місця падіння уточнюються.

Агентство Телевидения Новости