На узбережжі Туреччини виявили другий безпілотник за останні п’ять днів - ЗМІ

У турецькій провінції Бартин на узбережжі Чорного моря виявили другий за останні п’ять днів безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє інформаційне агентство IHA.

«Безпілотник знайшли на пляжі Чакраз у районі Амасра. На місці були вжиті посилені заходи безпеки», - повідомляє інформагентство.

Під час огляду жандармерія встановила, що на апараті немає боєприпасів.

Знайдений безпілотник вилучили та направили до Анкари для проведення експертизи.

За інформацією правоохоронців, апарат, виявлений на пляжі Чакраз, аналогічний безпілотнику, який п’ять днів тому знайшли на пляжі Каписую в районі Курукашиле.

Зазначається, що дрон тривалий час перебував у воді та був пошкоджений. Встановлено, що його корпус і лопаті виготовлені з пінополістиролу, гвинти — з дерева, а кріплення — із пластику.

Фахівці припускають, що безпілотник може бути російського виробництва, однак його точне походження мають встановити після дослідження в Анкарі.

Також зазначається, що знайдений апарат має можливість нести боєприпаси, проте, ймовірно, використовувався як хибна ціль. За попередніми оцінками, такі дрони можуть запускатися перед ударними безпілотниками для введення в оману систем протиповітряної оборони та радарів.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня на узбережжі Чорного моря в Туреччині виявили безпілотник з бойовою частиною, який винесло на берег у провінції Бартин. На його борту знайшли боєприпаси.

Скриншот з відео IHA

Джерело: ukrinform.ua

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