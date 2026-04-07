Сегодня 10:11
Нацгвардійці показали, як збивають «шахеди» на Харківщині

Гвардійці 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ зафільмували, як нищать БпЛА окупантів на Харківщині.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

Протягом останніх днів розрахунками зенітно-ракетних підрозділів бригади у небі над Харківщиною були збиті два російських БПЛА типу «Шахед», що були націлені на житлові квартали та підприємства Міста-Героя Харків.

«Ми працюємо 24 години кожного дня. І особливо тоді, коли харків’яни намагаються вночі відпочити. Наша задача – забезпечити таку можливість, зберегти життя дітей, жінок, людей похилого віку, на голови яких ворог спрямовує смертельну загрозу», – наголосив військовослужбовець одного з розрахунків мобільних вогневих груп на позивний Малий.

Військові показали відео процесу одного з уражень російського БпЛА, яке відбулось декілька днів тому.

