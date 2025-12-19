Надзвичайне
Перейти к списку новостей
19.12.2025 17:02
Просмотров: 136

Нацгвардійці показали знищення окупантів важкими бомберами на Харківщині

Нацгвардійці показали знищення окупантів важкими бомберами на Харківщині

Оператори важких бомберів бригади НГУ «Хартії» знищили за одну ніч дванадцятьох російських піхотинців на Куп’янському напрямку.

Кадри операції показали у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

Як повідомлялося раніше, під час Купʼянської операції «Хартія» та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Найбільше окупанти страждають від «Вампірів» – важких українських бомберів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 