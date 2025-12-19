Нацгвардійці показали знищення окупантів важкими бомберами на Харківщині

Оператори важких бомберів бригади НГУ «Хартії» знищили за одну ніч дванадцятьох російських піхотинців на Куп’янському напрямку.

Кадри операції показали у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

Як повідомлялося раніше, під час Купʼянської операції «Хартія» та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.

Найбільше окупанти страждають від «Вампірів» – важких українських бомберів.

Агентство Телевидения Новости