19.12.2025 17:02
Просмотров: 136
Нацгвардійці показали знищення окупантів важкими бомберами на Харківщині
Оператори важких бомберів бригади НГУ «Хартії» знищили за одну ніч дванадцятьох російських піхотинців на Куп’янському напрямку.
Кадри операції показали у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».
Як повідомлялося раніше, під час Купʼянської операції «Хартія» та суміжні підрозділи ліквідували прорив ворога на північ від Куп’янська і вже знищили понад 1000 росіян.
Найбільше окупанти страждають від «Вампірів» – важких українських бомберів.