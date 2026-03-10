Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:28
Просмотров: 64

Нацгвардійці зафільмували, як збивають «Шахеди» над Харківщиною

Нацгвардійці зафільмували, як збивають «Шахеди» над Харківщиною

Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать російські «Шахеди» в небі над Харківщиною.

Про це повідомляє 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

«Протягом останніх днів розрахунками зенітно-ракетних підрозділів бригади у небі над Харківщиною були збиті 2 російських БПЛА типу «Шахед», що були спрямовані на житлові квартали та підприємства нашого міста»,- йдеться у повідомленні.

«Для нас важливо знищити ворожі «бляшанки» задовго до того, як вони наблизяться до Харкова або меж будь-якого населеного пункту Харківщини, адже ми чудово розуміємо та знаємо тактику ворога – вбивати мирне населення та нищити цивільні підприємств, щоб посіяти паніку, навести страх. Що стосується гвардійських екіпажів мобільних вогневих груп, то хочемо, щоб жителі Харківщини були впевнені – ми надійно тримаємо небо задля безпеки цивільного населення», – наголошують військові.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 