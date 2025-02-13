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13.02.2025 16:41
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Нацгвардійці збили під Харковом «шахед»: відео

Нацгвардійці збили під Харковом «шахед»: відео

Під час масованої атаки безпілотників ворога на Харків в зоні відповідальності однієї з мобільних вогневих груп 5 Слобожанської бригади «Скіф» опинився «шахед».

Про це повідомили у 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф».

Завдяки злагодженим діям екіпажу НГУ ціль була виявлена та знищена.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Україну 140 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 85 ударних «шахедів» та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Агентство Телевидения Новости

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