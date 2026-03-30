«Нацистська Україна» в ефірі France 2: лаврову дали трибуну в прайм-тайм у Франції

російський голова МЗС отримав майже безперешкодний майданчик для просування кремлівських наративів - і це викликало хвилю критики у Франції та Україні.

● У ефірі лавров повторював стандартну пропаганду: «нацистська Україна», «держпереворот 2014 року», «незаконні санкції» та заперечував удари по цивільних.

● Журналістка Леа Саламе намагалася мляво опонувати і нагадала про докази атак по цивільній інфраструктурі. Але ці спроби виглядали не надто переконливо.

● Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив (https://x.com/jnbarrot/status/2037597137970528671?s=20): «Повторення брехні в прайм-тайм не робить її правдою», наголосивши, що росія порушує міжнародне право агресивною війною.

● Посол України у Франції Вадим Омельченко також різко відреагував (https://x.com/OmelchenkoVadym/status/2037507422294552694), поставивши питання про доцільність надання ефіру «воєнному злочинцю».

● Водночас France Télévisions стало на захист інтерв’ю: там заявили про «журналістський інтерес» і пояснили, що повна версія без купюр була умовою російської сторони.

Сибіга: Надавати майданчик для воєнних злочинців – це не про свободу слова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив появу міністра закордонних справ рф Сергія лаврова з пропагандистськими коментарями на одному з головних каналів Франції якраз у дні саміту G7 за участі України.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«Ми вважаємо, що це неправильна історія надавати майданчик воєнним злочинцям, до яких належить і лавров, аби вони могли поширювати свою пропаганду і маніпулювати свідомістю мільйонів людей. Це не про свободу слова, це справді про майданчик для поширення отрути інформаційної», - заявив він.

Сибіга додав, що звернув увагу французького міністра Жана-Ноеля Барро на цей факт.

«Я знаю, що й у французькому суспільстві через це виникло невдоволення. Але я точно знаю, що держава до цього не причетна. Я почув пояснення, як це відбулося, і зараз вони розбираються з цією ситуацією», - пояснив він.

Джерело: ukrinform.ua

