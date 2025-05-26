Над Україною збито дев’ять крилатих ракет та 288 БпЛА, – Повітряні сили

У ніч на 26 травня, починаючи з 20:15 25 травня, противник завдав комбінованого удару по Україні із застосуванням 364 засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки на Україну окупанти застосували:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);355 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим).

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі дев’ять крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 «шахедів» та інших безпілотників на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

233 російські БпЛА збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у п’яти місцях, а також падіння збитих ударних БпЛА у десяти місцях.

Агентство Телевидения Новости