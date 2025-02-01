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"Нафтогаз" попередив про хвилю фейкових повідомлень про графіки відключень газу
"Нафтогаз" спростовує інформацію, що нібито з 1 лютого в Україні почнуть діяти графіки відключень газу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними "Нафтогазу", паніку розганяють у соцмережах.
"Шахраї також поширюють фейкові сайти – не переходьте за підозрілими посиланнями", - йдеться в повідомленні.
В компанії запевняють, що запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує.
Нагадаємо:
На початку січня була перша хвиля фейкових повідомлень про графіки відключень газу.
Джерело: epravda.com.ua
Темы: газ, пропаганда, україна