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Наклали арешт на активи підсанкційного олігарха

Наклали арешт на активи підсанкційного олігарха

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.

Підприємець та колишній народний депутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.

Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

Аби зберегти майно для подальшої передачі в державну власність детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві наклали на нього арешт.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7705

Новости портала «Весь Харьков»

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