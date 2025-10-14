Надзвичайне
Сегодня 08:00
Насчёт российского ударного вертолёта Ка-52, который на днях зашкварился вместе с экипажем

Действительно, мы тут не причём, но куда интереснее, предварительно, что куда и причём.

Дело в том, что экипаж вылетел на выполнение боевой задачи в сложные погодные условия, которые стали бы проблемой для Ми-28, но не для Ка-52, но…

Но, экипаж, предварительно, подвели шлемофоны ИНСЦИ от НПП «Геофизика». Да, да, вы не ошиблись, экипаж, предварительно, использовал не классические и проверенные временем ЗШ-7АП/ЗШ-7АМ, а “инновационные” и “высокотехнологичные” ИНСЦИ!

Те самые, которые при плохих погодных условиях, а так же в ночное время суток, могли сбоить и, фактически, слепить экипаж. Во многом именно из-за ослепления экипажей у Ми-28 и происходили все катастрофы, а их у этого вертолёта куда больше чем у Ка-52.

Попытка ширпотреб от НПП «Геофизика», угробивший не один экипаж от Ми-28, попытались интегрировать в Ка-52 и, результат не заставил себя ждать. Что ту скажешь… Всё правильно делают, главное не отчаиваться и не сворачивать с намеченного пути!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25489

