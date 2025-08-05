Наслідки масованого удару окупантів по місту Лозова на Харківщині (фото)
Внаслідок масованої атаки окупантів постраждала виключно цивільна інфраструктура: залізничний вокзал, тягова підстанція та локомотивне депо.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, жодних військових об’єктів у місцях влучань немає.
Сталися руйнації будівель та шість осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, дах вокзалу.
«Через ворожу атаку було знеструмлено майже 80% споживачів міста. На цей час уже повернули електропостачання в місті, тривають роботи з відновлення електрики в інших населених пунктах громади. Перш за все енергетики заживили критичну інфраструктуру міста, поступово підключають і побутових споживачів», зазначив Синєгубов.
Зазначається, що усі постраждалі забезпечуються необхідною допомогою.