Наслідки нічної повітряної атаки РФ

▪️ На Одещині зруйновано житловий будинок, сталася пожежа, низка житлових будинків були пошкоджені, також постраждали гаражі, автівки газопровід. Поранений підліток.

▪ ️На Хмельниччині є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури - приватних домогосподарств та підприємств. Люди не постраждали.

▪️ На Київщині постраждали житлові будинки у Бориспільському і Фастівському районах. У Бучанському - пошкоджено автомобіль.

▪️ У Києві є пошкодження в Дніпровському районі: вибито вікна в житловому будинку, уламки дронів впали в гаражному кооперативі та закладі відпочинку.

▪️ Польща знову піднімала в повітря винищувачі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/34403

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