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Наслідки влучання дрона у Салтівському районі: електропостачання відновлено

Наслідки влучання дрона у Салтівському районі: електропостачання відновлено

У Салтівському районі усувають наслідки нічного обстрілу.

Про це повідомляє міськрада.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу та прибрали аварійні конструкції пошкодженої адміністративної будівлі.

Комунальні служби усунули наслідки удару. Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання.

Крім того, в житловому секторі було зафіксоване пошкодження трьох вікон в одному будинку. Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» вже закрили вибиті контури.

Робітники КП «Шляхрембуд», КП «Харківблагоустрій» і КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивозять будівельне сміття, наводять лад на дорогах і тротуарах.

Агентство Телевидения Новости

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