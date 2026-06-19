НАТО рік не фіксує саботажу в Балтиці — альянс пояснив, як скоротив час реагування у 17 разів

НАТО рік не фіксує суттєвого саботажу підводної інфраструктури в Балтійському морі. Альянс пришвидшив реагування на інциденти у 17 разів — з 17 годин до однієї

Про це розповів лейтенант-командор Тім Піетрак, головний офіцер зі зв'язків із громадськістю центрального командування морських сил НАТО MARCOM, під час спілкування з журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Піетрак зазначив, що з січня 2025 по січень 2026 року альянс не фіксував суттєвих випадків навмисних диверсій проти критичної підводної інфраструктури. На його думку, ключову роль відіграло різке скорочення часу реагування.

"З кінця 2025 року НАТО та союзники скоротили час реагування на підозрілі інциденти з 17 годин до 1 години. Зрештою, операція Baltic Sentry демонструє, що союзники мають політичну волю та оперативні можливості для підтримання вирішального колективного оборонного потенціалу в Балтійському морі та за його межами", — заявив він.

Скорочення часу реагування стало можливим завдяки операції Baltic Sentry, яку НАТО запустило на початку 2025 року після серії інцидентів з підводними кабелями. У рамках операції альянс суттєво збільшив морське і повітряне патрулювання регіону, залучивши фрегати, літаки та безпілотники.

Ще один військовий посадовець НАТО, який говорив на умовах анонімності, повідомив про суттєву перевагу альянсу на морі: кораблів НАТО і союзників у зоні операцій MARCOM утричі більше, ніж російських.

● У листопаді 2024 року в Балтійському морі обірвався підводний телекомунікаційний кабель між Литвою та Швецією, а згодом — кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною. У грудні стався обрив інтернет-кабелю між Фінляндією та Швецією.

● У грудні 2024 року Фінляндія затримала танкер Eagle S з тіньового флоту рф — за підозрою в пошкодженні електрокабелю Estlink 2. Слідство встановило, що екіпаж планував перерізати й інші підводні комунікації.

● У січні 2025 року між Латвією та Швецією пошкодили волоконно-оптичний кабель — ймовірно, внаслідок зовнішнього впливу. Тоді ж НАТО відправило кораблі для посилення охорони та оголосило про запуск операції Baltic Sentry.

Джерело: espreso.tv

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