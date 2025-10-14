Натренованому каякеру завадили переплисти Дністер прикордонники

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 37-річного жителя Полтавщини під час спроби незаконного перетинання державного кордону.

До мандрівки чоловік підготувався ґрунтовно - придбав гумовий каяк та весло. Перед запливом навіть проводив тренування на озері в Кременчуці, щоб відточити навички. «Пакувався» теж креативно: у кошик для пікніка склав взуття, павербанк та інші речі.

Попри погодні умови та сильну течію, він наважився на річкову подорож, фактично ризикуючи власним життям. Втім дістатись берега сусідньої країни йому не вдалося - прикордонники оперативно виявили та затримала порушника ще на початку запливу.

За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

Джерело: dpsu.gov.ua

