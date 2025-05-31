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Навіщо лавров знову заговорив про «без’ядерний статус» України

Навіщо лавров знову заговорив про «без’ядерний статус» України

Голова мзс рф сергій лавров заявив, що Україна повинна «повернутися до без’ядерного статусу», аби досягти «врегулювання» з росією. Але ця умова — відверта маніпуляція.

Україна вже перебуває у без’ядерному статусі з 1996 року, коли остаточно передала ядерну зброю росії. З того часу Київ послідовно дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

лавров спотворює факти, посилаючись на неіснуючий документ — «Декларацію про незалежність 1991 року», підміняючи її Декларацією про державний суверенітет 1990-го.

Він також замовчує, що з 2019 року в Конституції України закріплений курс на вступ до НАТО і ЄС.

Це не просто історична плутанина. Така риторика — частина інформаційної операції москви, мета якої:

– заблокувати міжнародну безпекову співпрацю України;

– звузити її суверенітет;

– перекласти відповідальність за війну на Київ.

Джерело: https://t.me/spravdi/46993

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