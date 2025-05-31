Навіщо лавров знову заговорив про «без’ядерний статус» України
Голова мзс рф сергій лавров заявив, що Україна повинна «повернутися до без’ядерного статусу», аби досягти «врегулювання» з росією. Але ця умова — відверта маніпуляція.
Україна вже перебуває у без’ядерному статусі з 1996 року, коли остаточно передала ядерну зброю росії. З того часу Київ послідовно дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
лавров спотворює факти, посилаючись на неіснуючий документ — «Декларацію про незалежність 1991 року», підміняючи її Декларацією про державний суверенітет 1990-го.
Він також замовчує, що з 2019 року в Конституції України закріплений курс на вступ до НАТО і ЄС.
Це не просто історична плутанина. Така риторика — частина інформаційної операції москви, мета якої:
– заблокувати міжнародну безпекову співпрацю України;
– звузити її суверенітет;
– перекласти відповідальність за війну на Київ.
Джерело: https://t.me/spravdi/46993