Голова мзс рф сергій лавров заявив, що Україна повинна «повернутися до без’ядерного статусу», аби досягти «врегулювання» з росією. Але ця умова — відверта маніпуляція.

Україна вже перебуває у без’ядерному статусі з 1996 року, коли остаточно передала ядерну зброю росії. З того часу Київ послідовно дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

лавров спотворює факти, посилаючись на неіснуючий документ — «Декларацію про незалежність 1991 року», підміняючи її Декларацією про державний суверенітет 1990-го.

Він також замовчує, що з 2019 року в Конституції України закріплений курс на вступ до НАТО і ЄС.

Це не просто історична плутанина. Така риторика — частина інформаційної операції москви, мета якої:

– заблокувати міжнародну безпекову співпрацю України;

– звузити її суверенітет;

– перекласти відповідальність за війну на Київ.

Джерело: https://t.me/spravdi/46993

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