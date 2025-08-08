Надзвичайне
Сегодня 09:39
Навіть вихователі залишаються без зарплати на ТОТ України

У Сватовому Луганської області працівники дитсадка “Ромашка” майже рік працювали без оплати. Із жовтня 2024 по липень 2025 чотирьом працівникам “днр-лнрівського” закладу не виплачували зарплату. Борг — майже 1 мільйон рублів.

Центр національного спротиву фіксує системну кризу з виплатами на ТОТ. Окупанти прикриваються гучними словами про “турботу” та “відновлення”, але за цим стоїть байдужість, корупція і безгосподарність.

Освітяни, які працюють із дітьми, змушені виживати — без зарплат, підтримки й поваги.

Ми можемо змінити ситуацію разом. Повідомляйте про ворога на наш анонімний чат-бот та приєднуйтесь до Руху опору:

▶ ️https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7463

