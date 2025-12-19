Наземний дрон українського виробництва: харківські нацгвардійці тестують нову техніку

Під час навчальних виїздів наземний дрон випробовують на прохідність і здатність витримувати вагу вантажу. Зважають на погодні умови та рельєф ґрунту – комплекс має долати ділянки з багнюкою, ярки та захаращені поля. Опановує новий НРК мінометник Максим з позивним «Єнот», він – харків’янин, працював комунальником у тепломережах. Згадує, як у перші дні повномасштабного вторгнення окупанти гатили по харківських багатоповерхівках.

Максим «Єнот», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Їздили, перекривали, варили, запускали вдома, щоб люди як люди, які жили там в підвалах і ну, жили на той момент, щоб було тепло, була вода.

Максим воював під Кліщіївкою на Донеччині, в районі Торецька, потім брав участь у бойових діях поблизу Липців та Куп`янська на Південно-Слобожанському напрямку. Зараз оцінює, скільки мін можна доправити побратимам ближче до лінії фронту наземним дроном та нахвалює обновку за універсальність.

Максим «Єнот», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Це логістика. Це ми не ризикуємо життям водіїв, штурманів, які виїжджають на позицію, завозять БК, завозять їжу людям. У нього є причіп, туди, куди можна покласти пораненого. Так, можна вивести сюди не можна покласти. Також в причіп можемо ми класти БК, їжу, все. Так і сюди ось.

Керувати таким наземним дроном можна з відстані понад десять кілометрів. Пульт гвардієць Сергій з позивним «Грей» порівнює з ігровим джойстиком, але складнішим та чутливішим.

Сергій «Грей», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

У нього така специфіка у поворотного механізму від цього НРК, саме цього, що ти повинен його предугадувати, тобто ти розумієш, як ти повернув, тобі повинна його виправляти. Тобто ти якби думаєш за нього на деякий час наперед. Ось, зрозуміти, що ти як він себе поведе. Ти зараз його скоригував, а він поверне трішки пізніше.

Швидкість НРК також залежить від особливостей ділянки. За словами гвардійців, це від п’ятнадцяти кілометрів на годину. Потужності акумулятора вистачає на більш як двадцять кілометрів.

Сергій «Грей», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Треба ж розуміти, що ти не залізеш в якийсь ґрунт, щоб він не перекинувся. Проробляється, літають мавіки теж, ми продивляємося, можемо ми туди приїхати цим маршрутом. І як зазвичай їдеш ти туди одні маршрутом, а повертаєшся іншим, щоби це не моніторилось противником.

Цей наземний роботизований комплекс – вітчизняного виробництва. Він коштує понад пів мільйона гривень, придбали наземний дрон коштом литовських благодійників. Під час виготовлення, за словами представника компанії-виробника, зважали на потреби бойових підрозділів слобожанських скіфів.

Олексій, представник компанії-виробника

Розуміємо, що ворог дуже близько до вас, тому розуміємо необхідність підвезення питної води, продуктів, БК і так далі. далі для особового складу, ну, як я вже казав, для збереження життя.

Під час навчальних виїздів гвардійці тримають зв’язок із виробником. Відзначають вдалу конструкцію коліс, що дозволяє уникати налипання багнюки. Крім того, цей наземний дрон може взяти більше вантажу, порівняно з тими, які вже мають гвардійці. Все це – заради збереження життя побратимів та успішного виконання бойових завдань.





