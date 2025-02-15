Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 90

Нічна пожежа на Харківщині: на згарищі рятувальники виявили тіло людини

Нічна пожежа на Харківщині: на згарищі рятувальники виявили тіло людини

О 00:10 сталася побутова пожежа в селі Перекіп Богодухівського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горів будинок на площі 45 м кв. Ліквідація пожежі триває. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини.

Причина загоряння — встановлюється.

Вночі рятувальники виїхали на пожежу спричинену ворожим обстрілом у селі Хотімля Чугуївського району.

Горіла господарча будівля на площі 100 м кв. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 