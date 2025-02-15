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Нічна пожежа на Харківщині: на згарищі рятувальники виявили тіло людини
О 00:10 сталася побутова пожежа в селі Перекіп Богодухівського району.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Горів будинок на площі 45 м кв. Ліквідація пожежі триває. В її осередку вогнеборці виявили тіло людини.
Причина загоряння — встановлюється.
Вночі рятувальники виїхали на пожежу спричинену ворожим обстрілом у селі Хотімля Чугуївського району.
Горіла господарча будівля на площі 100 м кв. Постраждалих немає.