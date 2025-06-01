Індія вперше підтвердила втрату винищувачів під час боїв із Пакистаном. Але кількість не уточнила

«Важливо не те, що літак збили, а те, чому це сталося. Кількість не важлива», — сказав начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан.

Це перша офіційна заява Індії про втрати винищувачів у боях із Пакистаном. Раніше в Ісламабаді заявляли, що пакистанським військовим вдалося збити 6 індійських винищувачів.

▪️Ескалація конфлікту між Індією та Пакистаном почалася наприкінці квітня. Поблизу міста Пахалгам в Індії бойовики напали на туристів і вбили 26 людей. Індія звинуватила Пакистан, проте той заперечує.

▪️У травні між Індією та Пакистаном почалися бої. Але 10 травня країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на морі.

Джерело: https://t.me/babel/68915

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