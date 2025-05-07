Індія завдала ударів по Пакистану. Що відомо

▪️ Влада Індії оголосила про початок операції "Сіндур" проти "терористичної інфраструктури" в Пакистані. У Нью-Делі заявили, що "жоден об'єкт пакистанських збройних сил не став ціллю", а дії індійської армії були "точковими, стриманими і не спрямованими на ескалацію".

▪️ Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф заявив, що жертвами атаки стали щонайменше троє мирних жителів, серед них - одна дитина. За його словами, всі удари Індії було завдано "по цивільних об'єктах".

▪️ Потім в Ісламабаді заявили, що завдали удару у відповідь по Індії. Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар вказав, що Пакистан збив п'ять індійських винищувачів і один дрон. Крім того, пакистанська сторона повідомила про знищення штабу бригади ЗС Індії та індійського посту вздовж лінії розмежування в Кашмірі. Індійська армія не підтвердила цих заяв.

▪️ Дональд Трамп висловив сподівання, що зіткнення між Індією і Пакистаном "дуже швидко закінчаться". "Вони воюють протягом багатьох, багатьох десятиліть - і навіть століть, якщо задуматися... Я просто сподіваюся, що це все дуже швидко закінчиться", - заявив він в Овальному кабінеті Білого дому.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/33852

̶"̶Я̶к̶б̶и̶ ̶Т̶р̶а̶м̶п̶ ̶б̶у̶в̶ ̶п̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶о̶м̶ ̶в̶і̶й̶н̶а̶ ̶І̶н̶д̶і̶ї̶ ̶з̶ ̶П̶а̶к̶і̶с̶т̶а̶н̶о̶м̶ ̶н̶і̶к̶о̶л̶и̶ ̶б̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶ч̶а̶л̶а̶с̶ь̶!̶"̶(̶с̶)̶

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