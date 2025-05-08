"Не бийте по москві, ми боїмося, в нас є "Орєшнік"

Брехня: «кремль готується вдарити по Києву «орєшніком». Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали росії.

Насправді: погрози атакувати Україну балістичною ракетою «орєшнік» – стара інформаційна кампанія кремля. Ворог використовує її, щоб залякати українців та змусити Україну грати за своїми правилами.

Ще декілька місяців тому росіяни часто маніпулювали темою «орєшніка». Вони вже брехали про:

• удар (https://t.me/spravdi/43814) «орєшніком» по Рівненській АЕС;

• удар (https://t.me/spravdi/44898) «орєшніком» по Києву;

• список (https://t.me/spravdi/43619) «жирних цілей» в Україні;

• вдосконалення (https://t.me/spravdi/43551) ядерної доктрини росії.

Ще в січні 2025 року заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан зазначив: «Слово «орєшнік» буде лунати, допоки ми будемо на нього реагувати. російська пропагандистська система дуже активно й уважно стежить за цифрами, скільки людей подивилося ту чи іншу інформацію».

Джерело: https://t.me/spravdi/46514

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