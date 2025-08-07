Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 114

Необґрунтовані активи на понад 4 млн грн: САП заявлено позов до колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині

Необґрунтовані активи на понад 4 млн грн: САП заявлено позов до колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 4 274 050 грн, якими користується родина колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині, та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Мова йде про квартиру, розташовану в житловому комплексі «Французький квартал», площею 53,8 кв. м та вартістю 2 770 700 грн, машиномісце вартістю 225 000 грн, автомобіль «TOYOTA RAV4», 2022 року випуску, вартістю 1 278 350 грн.

У 2021-2022 роках ці активи придбані близькими особами депутата однієї з міськрад Сумської області, але депутат мав можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Проте аналізом доходів і видатків депутата та його родини встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову.

Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3137

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Безкомпромісна точність – результати роботи операторів підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)
Сегодня 10:08    97
Понад 10 000 європейських готелів вимагають відшкодування збитків від Booking.com
Сегодня 09:57    146
На які вакансії українці відгукуються найбільше – дослідження
Сегодня 09:51    127
Керівниці заводу, повʼязаного з Медведчуком, оголосили підозру
Сегодня 09:47    98
❗Росія створила онлайн-каталог для «продажу» українських дітей
Сегодня 09:30    114
ВАКС оголосив вирок колишньому голові Державної судової адміністрації України
Сегодня 09:16    114
Збито/подавлено 89 ворожих БПЛА
Сегодня 09:05    92
Хотів підкупити військовослужбовця заради «зеленого коридору» до Молдови — схему викрили прикордонники
Сегодня 08:47    96
Світові медіа про російсько-українську війну 6 серпня
Сегодня 08:42    102
Мільйонні розкрадання на трансформаторах: слідство завершено - НАБУ
Сегодня 08:39    94
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 