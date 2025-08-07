Необґрунтовані активи на понад 4 млн грн: САП заявлено позов до колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 4 274 050 грн, якими користується родина колишнього депутата однієї з міськрад на Сумщині, та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Мова йде про квартиру, розташовану в житловому комплексі «Французький квартал», площею 53,8 кв. м та вартістю 2 770 700 грн, машиномісце вартістю 225 000 грн, автомобіль «TOYOTA RAV4», 2022 року випуску, вартістю 1 278 350 грн.

У 2021-2022 роках ці активи придбані близькими особами депутата однієї з міськрад Сумської області, але депутат мав можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Проте аналізом доходів і видатків депутата та його родини встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову.

Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

