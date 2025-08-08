Неповнолітні у ролі провідників: на Буковині викрито схему незаконного переправлення осіб до Румунії (ВІДЕО)

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку незаконного переправлення осіб з України до Румунії на ділянці відділу «Красноїльськ».

В ході здійснення правопорушниками злочинного задуму прикордонники виявили неподалік кордону чотирьох осіб. Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, виступаючи в якості провідників, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей, які за нелегальний похід до сусідньої країни заплатили по 5 тисяч євро.

Згодом на околиці одного з населених пунктів прикордонники помітили автомобіль, в якому перебували ще двоє місцевих хлопців 2008 та 2009 років народження. Вони здійснили доставку порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення «операції».

Неповнолітніх передано батькам. Відносно інших порушників складені матеріали за статтями 204-1 та 185-10 КУпАП.

Тривають заходи з встановлення головного організатора незаконної оборудки.

Джерело: dpsu.gov.ua

