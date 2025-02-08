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Нескучная ночь на болотах: в нескольких регионах рф прогремели взрывы
✅БпЛА атаковали две нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области. Повреждены административно-бытовые здания предприятия.
✅Также дроны навестили нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.
✅В следствии «эффективной работы» руцкой ПВО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждены 5 многоквартирных домах.
✅В Ростов-на-Дону повреждения в 14 многоквартирных жилых домах.
✅Также в Ростове проводилась эвакуация жителей.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/50085