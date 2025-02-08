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Нескучная ночь на болотах: в нескольких регионах рф прогремели взрывы

Нескучная ночь на болотах: в нескольких регионах рф прогремели взрывы

✅БпЛА атаковали две нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чертково Ростовской области. Повреждены административно-бытовые здания предприятия.

✅Также дроны навестили нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области.

✅В следствии «эффективной работы» руцкой ПВО в Славянске-на-Кубани Краснодарского края повреждены 5 многоквартирных домах.

✅В Ростов-на-Дону повреждения в 14 многоквартирных жилых домах.

✅Также в Ростове проводилась эвакуация жителей.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50085

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