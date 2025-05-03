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Невідомі дрони влучили по розвідцентру рф «Звезда» у Ставропольському краї

Невідомі дрони влучили по розвідцентру рф «Звезда» у Ставропольському краї

Мішенню стала одна з ключових баз російської космічної радіоелектронної розвідки — об’єкт «Звезда», що входить до структури ГРУ рф.

Це центр аналізу сигналів із супутників, міжконтинентальних ліній зв’язку та іноземних військових систем. Його використовують для кібершпигунства, моніторингу воєнних зон і підготовки ІПСО. Система існує з 1970-х років і є частиною стратегічної архітектури російської розвідки.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/34000

Новости портала «Весь Харьков»

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