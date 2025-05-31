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Невідомий імітував радницю Трампа і тижнями спілкувався з політиками

Невідомий імітував радницю Трампа і тижнями спілкувався з політиками

Про це пише (https://babel.ua/news/118418-forbes-dzhoan-rouling-povernulasya-do-spisku-milyarderiv-zavdyaki-pributkam-vid-brendu-garri-potter)WSJ.

Мова про інцидент з очільницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, яку вважають найближчою радницею Трампа. Останніми тижнями сенатори, губернатори, провідні бізнес-керівники отримували повідомлення та телефонні дзвінки нібито від неї.

Деякі урядовці чули у дзвінках голос, що був дуже схожий на голос Вайлз. Вони припускають, що зловмисник використовував штучний інтелект, щоб підробити його.

За словами деяких джерел, Вайлз розповіла колегам, що її особистий телефон зламали. Через це шахрай отримав доступ до контактів з номерами важливих у країні людей. Деякі почали здогадуватись, що з ними спілкується несправжня посадовиця, коли «двійник» почав ставити дивні запитання про Трампа — ті, на які справжня Вайлз точно мала б знати відповіді.

Цей інцидент вже розслідують. Наразі не вірять у причетність іноземної держави.

Джерело: t.me/babel

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, шахраї

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