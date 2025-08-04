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Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску «Верхній Ларс», — фейк

Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску «Верхній Ларс», — фейк

російські пропагандисти поширюють тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів.

Насправді ситуація зовсім інша. Як пояснюють у Головному управлінні розвідки, (https://t.me/DIUkraine) з початку повномасштабного вторгнення росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, — консул не має підстав оформлювати документи.

Із самого початку цієї ситуації українська сторона діє системно: питанням займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.

Мета фейку — дискредитувати Україну як державу, що нібито «кидає своїх».

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15180

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