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Інформаційна ізоляція ― агресор прагне посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях України

Інформаційна ізоляція ― агресор прагне посилити контроль над інформпростором на окупованих територіях України

З метою посилення контролю над інформаційним простором всередині росії та на тимчасово окупованих територіях України держава-агресор виділила додаткове фінансування “роскомнадзору” ― федеральний цензор повинен створити новий “центр обробки даних” та модернізувати наявні серверні потужності.

За задумом держави-агресора, такий крок має збільшити ефективність відстежування та блокування “небажаного” контенту ― як завше, росія прагне досягти якомога вищого рівня інформаційної ізоляції та повністю відрізати населення від правди.

Засобом контролю агресора над інформаційним середовищем на тимчасово захоплених територіях України також є запуск понад 2 500 сайтів для окупаційних адміністрацій та інших так званих “органів влади”. Ресурси створені на основі російської платформи “ґосвеб”, яка використовується для розробки сайтів органів влади держави-агресора росії.

Джерело: gur.gov.ua

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