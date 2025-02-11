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Німецькі військові підозрюють рф у шпигунстві після того, як над військово-повітряною базою в місті Швесінг зафіксували невідомі БпЛА — Süddeutsche Zeitung

Німецькі військові підозрюють рф у шпигунстві після того, як над військово-повітряною базою в місті Швесінг зафіксували невідомі БпЛА — Süddeutsche Zeitung

Повідомляється, що на цій базі німецькі інструктори готують українських солдатів для використання протиракетних комплексів Patriot. Всього у повітрі в районі бази було зафіксовано шість невідомих безпілотників.

У період з 9 по 29 січня БпЛА неодноразово входили в обмежений повітряний простір над об'єктом Люфтваффе в Швесінгу, йдеться в повідомленні. Незважаючи на розгортання електронних засобів протидії, в тому числі глушилки HP47, сили Бундесверу не змогли збити їх або визначити місцезнаходження їхніх операторів, йдеться в повідомленні.

Німецькі військові кваліфікували ці інциденти як потенційне шпигунство і попередили розвідувальні служби. Газета повідомляє, що Бундесвер підтвердив факт виявлення безпілотників над Швесінгом, не підтвердивши подальших подробиць.

За даними Süddeutsche Zeitung, військові вважають, що безпілотники були технологічно просунутими, а не стандартними комерційними моделями, що викликає підозри в державному шпигунстві. Деякі представники оборонного відомства вважають, що виявлені безпілотники могли бути запущені з кораблів у Північному або Балтійському морях.

Співробітники служби безпеки спостерігають підвищену активність безпілотників поблизу військових об'єктів. Кількома тижнями раніше дрони були помічені над американською авіабазою в Рамштайні — об'єктом, критично важливим для логістики НАТО, що спонукало німецький уряд розробити проект поправки до закону, яка дозволить Бундесверу збивати підозрілі дрони.

Ці інциденти висвітлюють прогалини в німецьких можливостях захисту від безпілотників. Внутрішні звіти Бундесверу вказують на те, що ключові системи протидії безпілотникам, включаючи Wingman і засоби виявлення RADIS, не змогли ефективно відреагувати на інциденти, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що поліпшення захисту від безпілотників є пріоритетом, але визнав, що прогрес залишається повільним. У відповідь на інциденти в Швесінгу Німеччина розмістила на базі додаткове обладнання для виявлення і глушіння.

Джерело: https://t.me/znua_live/189191

Новости портала «Весь Харьков»

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