Нові втрати піхоти окупантів від «Альфи» СБУ

Оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ продовжують систематичну ліквідацію живої сили противника на фронті.

Лише за тиждень вони ліквідували та уразили близько 1600 окупантів.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/17941

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